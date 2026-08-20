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中鋼獲利／連四個月賺錢 自結7月6.55億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
圖為中鋼公司高雄廠區。聯合報系資料照
圖為中鋼公司高雄廠區。聯合報系資料照

中鋼（2002）20日公布7月自結損益，單月稅前盈餘6.55億元，連續四個月賺錢，但月減55.3%、年減22% ；前七月稅前盈餘29.94億元，年增224.4%。展望鋼市，中鋼指出，中國大陸鋼廠減產改善利潤率有助供給面收縮，隨國內下游庫存亦逐步調整去化，有利鋼市後續整體發展動能。

中鋼表示，7月份合併營收為297.19億元，月增6.2%、年增21.8%；合併營業利益2.41億元，月減84.1%；合併稅前盈餘6.55億元，月減55.3%、年減22%。主要是鋼鐵業銷售單位毛利較上月減少，以致營業利益減少；但股利收入增加，挹注業外收入。

而累計今年前七月的合併營收達1,977.22億元，年增2.6%；合併營業利益32.87億元，年增245%；合併稅前盈餘29.94億元，年增224%。

至於中鋼個體鋼品銷售量，今年7月鋼品銷售量為70.45萬公噸，累計前七月鋼品銷售量為444.9萬公噸。

針對全球經濟發展，中鋼指出，美國經濟維持溫和成長，歐洲能源成本壓抑其製造業需求，中國大陸仍面臨房市低迷及產業結構轉型。台灣則持續受惠AI產業的高需求帶動整體經濟發展，主計總處對今年的GDP成長率最新預測值上調至11.05%，外溢效應連帶帶動國內其他產業及終端消費動能。

在鋼市方面，中鋼進一步指出，中東戰事反覆，原油價格仍持續震盪，連帶煉鋼成本仍居高位。國際鋼市走勢各異，美歐鋼價因貿易壁壘維持高檔；亞洲地區鋼市弱勢發展；惟中國大陸鋼廠減產改善利潤率有助供給面收縮，越南跌幅收斂提示落底訊號，隨國內下游庫存亦逐步調整去化，有利鋼市後續整體發展動能。

中鋼 庫存 中國大陸

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