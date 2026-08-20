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晶呈科技法說會／拚三大產品線齊成長 特氣銷售下半年有望優於上半年

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

晶呈科技（4768）20日舉行線上法說會。董事長陳亞理表示，展望全年度，預期三大產品線皆可望較去年成長。其中，特殊氣體產品年營收成長三成、TGV系列產品年營收倍增，此外光阻剝離劑（Stripper）產品增長50%。陳亞理也表示，加速布局TGV玻璃基板產品，已建置兩大可量產核心產品線，預估今年相關產品營收有望倍增。

晶呈科技舉行線上法說會，由董事長陳亞理主持。展望2026全年營收成長趨勢，陳亞理表示，主力產品特殊氣體年營收預計成長30%。其中，高純度八氟丁烯（C4F6）內外銷皆成長。晶呈科技今年第2季特殊氣體出貨量約為6,200支鋼瓶。隨全球半導體新產能陸續開出，公司預估下半年特氣產品鋼瓶出貨量較上半年倍增，第3季出貨量估6,700-6,900支、第4季出貨量有望達7,400-7,600支。目前氣體訂單能見度約達一年。

此外，晶呈也表示，公司已完整取得八張雷射氣體國際認證合格供應商資格，有助擴展產品市占。

晶呈也致力開拓TGV玻璃基板系列產品，陳亞理指出，目前已建置2大可量產核心產品線，目前合計月產能約1萬片，後續將應客戶需求陸續擴充產能，預計2027年第2季累計完成12條產線。雖目前占整體營收比重不高，但截止今年4月已有約八位數貢獻。預估下半年相關產品營收優於上半年，系列產品預估營收年增超過100%。

在溼式化學品部分，目前光阻剝離劑（Stripper）產品已被客戶認證15個品項，其中七個已穩定交貨。預計全年營收可望成長50%以上。

回顧第2季、上半年營運，晶呈科技第2季營收3.79億元，年增124.3%；上半年營收8.21億元，年增141.5%。第2季稅後淨損0.19億元，每股淨損（EPS）0.47元。上半年稅後淨損0.47億元，EPS -0.99元。晶呈表示，上半年虧損主因為應用於黃光、蝕刻等製程的氣體價格下跌，加上TGV大量送樣及研發費用增加。

產能擴增部分，晶呈頭份三廠正興建年產能250噸的C4F6一級合成製造工廠，陳亞理指出，預期今年第4季能試量產。預期產能開出後，對獲利將有較為正面的影響。

除頭份三廠外，公司也於竹北生醫園區購買已興建完成之廠房，預計作為五廠，主力生產TGV相關產品。現階段規劃以TGV技術生產生技用檢測儀器，目前正等待科管局審核進駐資格中。

晶呈科技 法說會 營收

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