瑞磁生技上半年EPS 0.48元、虧轉盈 美國市場兩大趨勢助攻未來成長

瑞磁生技（6598）20日公布董事會通過上半年財報，上半年營收4.3億元，較去年同期強勢增長81%，毛利率躍升至68%，上半年稅後淨利0.49億元，每股稅後純益（EPS）0.48元，較去年同期的每股虧損1元大幅改善，繳出極為亮眼的營運成績單。

瑞磁今年上半年營收與獲利的高速成長，主要歸功於兩大主力市場的強力挹注。一是美國「人體醫療診斷市場」持續斬獲新客戶，業績年增 56%；另外在「動物健康市場」方面，客戶對數位生物條碼（BMB）的需求更是爆發性成長，業績年增122%。隨著整體出貨量顯著放大，產能稼動率提升帶來顯著的規模經濟效益，進而帶動毛利率與整體獲利能力三級跳。

針對美國市場趨勢，瑞磁點出目前的兩大產業「順風」：首先，美國FDA近期對「實驗室開發檢測方法（LDT）」的監管日趨嚴格；其次，醫療保險給付政策亦逐漸限縮。雙重壓力迫使全美檢體量龐大的大型實驗室，積極轉向尋求具備「FDA上市許可」及「保險給付代碼」的多元檢測替代方案。

此一法規趨勢已為瑞磁帶來實質商機。目前已有多家大型實驗室正積極評估導入瑞磁的檢測產品，其中更包含一家年採購需求高達千萬美元的指標性巨型實驗室，正在產品驗證階段。

瑞磁現已全面邁入與國際大廠策略結盟、強勢搶占市場份額的「商業化收割期」。 在規模經濟與新客戶驗證的雙重加持下，後續的成長性備受市場期待。