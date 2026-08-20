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漢翔：今年營運審慎樂觀 加速布局非紅無人機商機

中央社／ 台北20日電

軍工與航太大廠漢翔今天表示，隨著國內無人機政策逐漸明朗、國防業務穩健執行，加上民航與科技服務等業務引擎持續增溫，今年營運動能審慎樂觀；軍用業務預計今年完成勇鷹高教機全案66架交機，無人機業務將加速布局非紅供應鏈商機。

漢翔今天舉行線上法人說明會，由副總經理金懷生率經營團隊，說明2026年第2季經營實績，以及近期市場概況與未來展望。

漢翔今年第2季營收達新台幣92億元、每股盈餘1.02元，累計上半年營收168億元、每股盈餘1.3元，均較去年同期顯著提升。

軍用業務方面，漢翔表示，勇鷹高教機量產進度正常，預計今年完成全案66架交機。同時飛機全壽期服務已全面展開，後續業務重心將轉向全機隊維運。除了高教機之外，漢翔也持續執行多款軍機的後勤維修，軍用業務仍平穩進行。

無人機業務方面，經營團隊指出，7月海巡署艦隊分署採購艦載無人機標案，由漢翔與美國Shield AI公司合作以V-BAT垂直起降無人機得標，是近期的重要里程碑，未來也將持續爭取政府訂單。海外商機方面，漢翔目前正深耕核心技術，致力取得美國GreenUAS認證，加速布局非紅供應鏈商機。

針對民用業務，隨著全球民航新機需求成長，漢翔除了既有國際訂單穩定增量以外，也陸續爭取新訂單。例如7月法恩堡航展期間，與多家航空大廠談下總額逾220億元的新訂單，涵蓋發動機零組件、大型機身結構組裝、先進複合材料及高附加價值機體零組件等。

科技服務方面，漢翔去年在自家水湳廠區興建的9MW/54MWh電力島已邁入完工階段，將在今年上線啟用，對內提供全廠區用電效益，對外則鎖定用電大戶拓展儲能解決方案。

漢翔 無人機 布局

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