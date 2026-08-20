萬潤獲利／7月自結年增逾倍 稅後純益3.46億元、EPS 3.52元

半導體設備廠萬潤（6187）20日因有價證券達注意交易資訊標準，公布7月自結財務數字。單月稅後純益3.46億元，較去年同期大增118%，每股稅後純益（EPS）3.52元，年增113%；單月獲利已達第2季的四成以上，顯示設備出貨與營運動能持續升溫。

萬潤7月營收10.55億元，較去年同期成長74%；稅前淨利4.22億元，年增118%。相較去年同期稅後純益1.59億元、EPS 1.66元，今年7月營收擴大的同時，獲利增幅更明顯高於營收，整體獲利表現顯著提升。

回顧第2季，萬潤營收23.55億元，年增55%；歸屬母公司稅後純益8.27億元，年增107%，EPS 8.50元，營收、獲利及EPS均改寫單季新高。若以最近四季計算，累計營收63.62億元、歸屬母公司稅後純益18.94億元，EPS達19.62元。

展望後市，AI與高效能運算需求持續推動晶圓代工及封測廠擴充先進封裝產能，萬潤產品涵蓋點膠、貼合、自動化及散熱等製程設備，並進一步布局CPO與面板級封裝。隨客戶擴產計畫陸續推進，設備交機仍是下半年主要成長動能；後續則須觀察客戶拉貨節奏、設備驗收進度，以及新應用通過驗證後的放量時程。