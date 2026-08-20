凱崴法說會／擴充產能、今年營運拚逐月逐季攀高 2027年續成長

PCB鑽針廠商凱崴（5498）今日召開法說會，凱崴總經理初從維表示，為因應客戶需求積極擴產，預估2027年鑽針月產能將達4,000萬支，隨著新產能加入，2026年營運可望逐月/逐季攀高，全年營收及營業淨利可望挑戰歷史新高，2027年也會比今年好。

凱崴主要產品為鑽針、雷射/機械鑽孔代工，以及基板代理，AI資料中心等基礎建設持續建置腳步，伺服器及光通訊等新興應用帶動高多層板、HDI及載板等高階PCB產品需求強勁，加上鎢價高漲，致使高階鑽針自去年下半年起供不應求即使全球前五大鑽針廠均大舉擴產，鑽針依舊是深陷供不應求。

因應客戶需求，凱崴自2025年啟動擴產，今年上半年月產能已達2,000萬支，下半年月產能可望達2,500萬支，2027年月產能將進一步擴增至4,000萬支；在鑽孔代工部分，目前凱崴鑽孔業務包括自有設備鑽孔/駐廠/機台代管，以機械鑽孔為主，公司預估，2026年兩岸三地含泰國，鑽孔代工產能將年增50%。

凱崴2026年上半年稅後純益為3,420萬元，每股稅後純益為0.18元，累計前七月合併營收為12.57億元，年增68.03%。