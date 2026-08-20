鼎元訂單滿到2028年！股價跳空漲停 法人：還有五成上漲空間

鼎元（2426）第2季營運轉虧為盈，加上受惠光通訊占比提升帶動毛利率增加，吸引市場目光，激勵20日股價開盤即跳空亮燈漲停，漲停價74.8元站上所有均線，表現相當強勢。

法人指出，LED封裝廠鼎元隨光通訊產品出貨增加使產品組合轉佳，憑藉既有的GaAs與InGaAs PD技術布局，光通訊成為最重要成長引擎，且藉由自有品牌與策略代工雙軌並行，成功切入800G / 1.6T光模組及CPO領域。

此外，鼎元受日商淡出市場引爆PD元件缺貨潮，加上AI算力中心全面導入採用高階交換器，高階PD元件拉貨呈現倍數增長，使得整體訂單能見度直達2028年。

法人預估鼎元光通訊中的PD、MPD營收今、明二年分別為3.66、及18.75億元；每股稅後純益（EPS）各為0.85、3.35元。參考光模組零組件本益比34倍，以2027年EPS計算，給予目標價 114元，給予「買進」評等。以20日收盤價計算，股價潛在上漲空間52.4%。