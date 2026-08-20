榮惠法說會／上半年 EPS 4.31元、配息3.5元 第3季營運看更旺

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）20日董事會通過今年第2季財報，每股純益(EPS)2.05元，季減9.3％、年增413％，累計上半年EPS 4.31元，年增152％。由於產品優化有成，上半年毛利率24.8％，較去年同期增加達4.1個百分點。榮惠-KY在法說會上指出，AI產品比重持續拉升，加上繼續反映轉嫁成本，樂觀看待第3季營收狀況。今年開始，公司改為每半年發放一次股利，上半年的現金股利3.5元，將在下半年發放，除息與發放日期待定。

榮惠7月營收1.85億元，創單月歷史次高，月增10.8％、年增25.8％，累計今年前7月營收11.7億元，年增率15.5％，按照既有方向成長。公司去年每股純益5.68元，現金每股配發5元，配發率達88%，已於7月發放完畢。

榮惠-KY董事長劉世璘指出，上半年AI伺服器水冷模組與水冷快接頭（QD）、感應器、PCBA、板金機殼等相關零組件，占營收比8.2％，7月提高至8.5％，8月起又有新的AI伺服器終端客戶開始出貨，整體第3季AI占比將繼續攀高，有助於毛利等獲利率提升。公司以AI伺服器液冷供應服務商為核心定位，提供客戶FPC、Rigid-flex、Metal及HDI等多種類基板的一站式服務，延伸業務新動能。

劉世璘進一步表示，今年上游玻纖布、樹脂、銅箔基板、記憶體、被動元件等原材料成本屢屢不斷攀高，過去都由公司先吸收成本，約一季後再反映轉嫁給客戶，第2季以來已多次向客戶反映轉嫁，現在轉嫁的時間差更縮短至一個月，有利於整體供應鏈健康秩序。

榮惠-KY總經理許銘哲在法說會中引用調研機構數據指出，全球液冷市場產值有機會從2026年的60.8億美元，成長到2031年的180.8億美元，五年複合成長率達22.65％，公司站在這個有利趨勢。

公司站穩大中華、東南亞、日本市場後，持續推進北美與歐洲市場布局搶攻全球商機。去年設立的墨西哥營業處在今年第4季開始出貨，因應日系車廠訂單並搶攻北美市場龐大的車用PCB需求。歐洲市場業務是明年成長另一個驅力，聚焦前沿科研全自動實驗檢測設備、商用冷櫃照明、醫美光電儀器、高端廚電家電等四大領域業務的拓展。