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無人機特別條例再次協商 創泓科技強攻漲停

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

繼8月14日通過634億元無人載具相關預算後，今（20）日立法院經濟委員會又召集朝野協商2100億元的無人機特別條例，一旦通過，無人機相關供應鏈將成為最大受惠者，市場提前反應，創泓科技（7714）今日強拉漲停

行政院提出的《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規畫自2026年8月至2031年12月編列最高2100億元特別預算，採購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇三類軍用裝備。而國民黨團提出的《國防自主無人載具科技發展及採購條例》草案，更是將總規模提高至2400億元，無論是哪個方案通過，都將帶來大規模採購。

創泓科技以資安起家，近年來推動多角化經營，將版圖擴大至無人載具上，不僅代理了「接管」型反無人機裝置，還自主研發中控C2平台，並整合主、被動雷達，形成完整解決方案，將會是相關項目的有力競爭者，有望優先受惠。

無人機 漲停 特別條例

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