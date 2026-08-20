聽新聞
0:00 / 0:00
下半年續旺 法人調升旺矽獲利預估值及目標價
旺矽（6223）受惠人工智慧（AI）強勁需求，下半年營運有望優於預期，法人考量探針卡技術具領先優勢、Micro-bump產品啟動驗證、CPO測試設備切入Insertion 2、3關鍵供應鏈位置，調升獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，展望2026年下半年，旺矽第2、3季營收有機會分別季增低中個位數百分比、中高個位數百分比，其中，探針卡既有客戶持續放量出貨及 Non-AI ASIC探針卡客戶將於第4季小量量產，探針卡產能維持全年滿載可期。
CPO設備部分，旺矽新購湖口廠房Phase1規畫CPO設備測試機台量產，後續將依客戶需求彈性因應。
法人指出，生產排程方面，旺矽第4季Insertion 3開始出貨工程驗證機台給晶圓代工、封測、IC設計等，國際客戶，2027年上半年Insertion3測試設備有望進入量產，Insertion 2預估2026年第3季底、第4季初將有較明確驗證結果。
展望2027年，法人預期，旺矽營收成長幅度將優於2026年，毛利率維持向上，除探針卡主要既有AI ASIC客戶新產品放量及Non AI ASIC新產品貢獻外，設備部分，AST、Thermal為工程驗證機型，隨市場穩健成長，CPO測試設備為設備業務主要成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。