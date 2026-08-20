下半年續旺 法人調升旺矽獲利預估值及目標價

聯發科AI（2454）ASIC夢想行情遇上強敵！半導體巨頭超微（AMD）傳出搶進Google第10代張量處理器（TPU）開發，若消息屬實，將讓Google TPU競爭版圖再起變化，也讓市場開始擔心聯發科未來ASIC訂單面臨更大競爭壓力。消息衝擊下，聯發科（2454）20日股價盤中一度跌逾4%、失守月線，AI ASIC題材從「成長想像」進入「競爭檢驗」。

2026-08-20 12:27