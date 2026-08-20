快訊

被控離家12年搶亡母遺產 徐懷鈺反擊：在關係中受盡委屈

印尼又爆規模5.7地震！深度僅10公里 5天前才釀73人死900多傷

2026平日國旅補助開跑！申請資格、使用方式、規則一次搞懂

聽新聞
0:00 / 0:00

下半年續旺 法人調升旺矽獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

旺矽（6223）受惠人工智慧（AI）強勁需求，下半年營運有望優於預期，法人考量探針卡技術具領先優勢、Micro-bump產品啟動驗證、CPO測試設備切入Insertion 2、3關鍵供應鏈位置，調升獲利預估值及目標價

投顧法人分析，展望2026年下半年，旺矽第2、3季營收有機會分別季增低中個位數百分比、中高個位數百分比，其中，探針卡既有客戶持續放量出貨及 Non-AI ASIC探針卡客戶將於第4季小量量產，探針卡產能維持全年滿載可期。

CPO設備部分，旺矽新購湖口廠房Phase1規畫CPO設備測試機台量產，後續將依客戶需求彈性因應。

法人指出，生產排程方面，旺矽第4季Insertion 3開始出貨工程驗證機台給晶圓代工、封測、IC設計等，國際客戶，2027年上半年Insertion3測試設備有望進入量產，Insertion 2預估2026年第3季底、第4季初將有較明確驗證結果。

展望2027年，法人預期，旺矽營收成長幅度將優於2026年，毛利率維持向上，除探針卡主要既有AI ASIC客戶新產品放量及Non AI ASIC新產品貢獻外，設備部分，AST、Thermal為工程驗證機型，隨市場穩健成長，CPO測試設備為設備業務主要成長動能。

旺矽 法人 目標價

延伸閱讀

展望更趨樂觀 法人調升強茂獲利預估值及目標價

倍利科PLP、CPO檢測設備加速驗證 董事長林坤禧：下半年營收拚月月高

光寶科、聯電 權證認購靚

日半導體商品動能強 反映AI推升高效能晶片需求

相關新聞

傳超微殺進Google TPU！聯發科 ASIC 夢想行情遇強敵 失守月線

聯發科AI（2454）ASIC夢想行情遇上強敵！半導體巨頭超微（AMD）傳出搶進Google第10代張量處理器（TPU）開發，若消息屬實，將讓Google TPU競爭版圖再起變化，也讓市場開始擔心聯發科未來ASIC訂單面臨更大競爭壓力。消息衝擊下，聯發科（2454）20日股價盤中一度跌逾4%、失守月線，AI ASIC題材從「成長想像」進入「競爭檢驗」。

新產上半年EPS 8.51元 中再保7.91元

新光產物、中央再保險公司昨（19）日通過2026年第2季財報，新產上半年稅後純益26.8億元，每股稅後純益（EPS）8.51元；中再保上半年稅後純益為63.2億元，不但創歷史同期新高，而且超過去年全年稅後純益29.3億元，EPS 7.91元，整體獲利表現出色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。