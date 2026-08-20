AI 獲利爆發 亞洲科技股漲幅狂勝美股

AI時代下，亞洲科技股展現驚人獲利爆發力，報酬表現不僅領先全球科技股，更明顯勝出美國科技股。瀚亞投信表示，隨AI相關基礎建設需求持續，亞洲科技股不僅獲利成長動能強勁，更享有更具吸引力評價，看好亞洲

科技股報酬可望延續領先表現。

過去科技股投資焦點，市場多聚焦於美國科技龍頭，不過2022年生成式AI興起以來，全球對於AI關鍵硬體零組件的需求持續升溫，亞洲科技股躍升成為股市領頭羊，報酬表現更勝美國科技股。根據彭博統計，2022年10月以來，統計至2026年7月底，美國科技股累積漲幅147%，同期間亞洲科技股則上漲達到366%，相當於美國科技股報酬率的2.5倍。

展望亞洲科技股後市，瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平表示，目前市場共識，亞洲科技股今（2026）年每股獲利成長幅度可達220%-250%，遠高於美國科技股；同時，高成長表現下，亞洲科技股的本益比卻明顯低於美國科技股，評價相對更具投資吸引力，且隨著獲利成長延續，未來評價更有進一步上修空間。在成長、評價兩大利多因素支持下，亞洲科技股表現可望持續領先於美國科技股。

林元平表示，在這波AI科技發展中，亞洲科技股供應鏈上下延伸，從晶圓代工、記憶體、電源管理、散熱到高速傳輸串起AI發展，成為全球舉足輕重的AI產業鏈關鍵。目前AI發展仍在前中期階段，尚有巨大的的成長空間，未來隨AI應用進一步擴散，亞洲科技股長線成長可期。

林元平指出，亞洲科技股長線趨勢看好，但隨累積漲幅已多，今年市場震盪加劇，建議投資人透過定期定額方式參與，或是逢回布局，避免短期追高風險。