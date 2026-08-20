傳超微殺進Google TPU！聯發科 ASIC 夢想行情遇強敵 失守月線

聯發科AI（2454）ASIC夢想行情遇上強敵！半導體巨頭超微（AMD）傳出搶進Google第10代張量處理器（TPU）開發，若消息屬實，將讓Google TPU競爭版圖再起變化，也讓市場開始擔心聯發科未來ASIC訂單面臨更大競爭壓力。消息衝擊下，聯發科（2454）20日股價盤中一度跌逾4%、失守月線，AI ASIC題材從「成長想像」進入「競爭檢驗」。

外電引述SemiAnalysis報告指出，Google已與超微合作開發第10代TPU之一，若消息屬實，將是超微首次大規模參與客製化AI ASIC市場。相關消息目前尚未獲Google、超微證實，不過由於Google TPU過去主要由博通（Broadcom）負責設計，後續再傳出與聯發科合作，如今若超微加入競爭，將使Google TPU供應商版圖再起變化。

事實上，博通6月在財報會議中曾透露，Google正在尋找其他供應商，市場當時即解讀為Google TPU不再由博通獨供，並推測聯發科可望分食相關訂單。聯發科雖從未公開證實Google為其ASIC客戶，但業界長期將Google視為聯發科客製化ASIC業務的重要合作對象；如今再傳超微加入第10代TPU開發，市場也重新評估聯發科未來ASIC業務的競爭壓力。

聯發科近期也持續釋放AI ASIC成長訊號。公司日前指出，透過與美國大型雲端服務供應商（CSP）緊密合作，已打造首款具備領先效能的AI加速器ASIC，預計第4季進入量產；今年資料中心營收可望超過20億美元，並預期2027年資料中心營收將加速成長。換言之，AI ASIC正是聯發科未來數年重要的成長想像來源之一。

基本面方面，聯發科7月合併營收達484.74億元，雖較6月下滑逾1成，仍創歷年同期新高，年增12.1%；前7月累計營收3498.08億元，年增0.8%。公司預期第3季合併營收可望季增5%以內，旗艦手機晶片放量可望抵銷其他產品疲弱，智慧裝置平台營收則估季增中高個位數百分比。

不過，聯發科股價近期走勢陷入震盪。聯發科6月2日盤中一度攻上4,970元天價，隨後反壓加重，7月29日盤中最低下探2990元，波段最大跌幅接近4成；進入8月後股價逐步墊高，一度重新站回4,000元之上。如今在超微傳出加入Google TPU競爭的消息衝擊下，20日股價以3820元開低，盤中一度拉升至3,870元翻紅，隨後賣壓再起，跌幅擴大至4%以上並失守月線。

在資料中心營收快速成長、AI加速器ASIC即將量產的利多尚未改變下，若超微確實加入Google TPU供應鏈，聯發科未來能否持續取得大型CSP客製化AI晶片訂單，將成為市場重新評價其AI成長行情的重要觀察指標。