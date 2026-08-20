快訊

破壞經濟秩序！恆大集團判罰人民幣88.2億 許家印判無期、沒收財產

陳幸妤房產贈與風波 專家揭婚姻理財6大盲點

台灣真要學新加坡鞭刑？防堵犯罪效果一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲科技股熱潮續燒！AI 獲利爆發 漲幅狂勝美股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
生成式AI興起以來 亞洲科技股漲幅領先。資料來源：瀚亞投信 Bloomberg 資料期間：2022/10/1-2026/7/31
生成式AI興起以來 亞洲科技股漲幅領先。資料來源：瀚亞投信 Bloomberg 資料期間：2022/10/1-2026/7/31

AI時代下，亞洲科技股展現驚人獲利爆發力，報酬表現不僅領先全球科技股，更明顯勝出美國科技股。瀚亞投信表示，隨AI相關基礎建設需求持續，亞洲科技股不僅獲利成長動能強勁，更享有更具吸引力評價，看好亞洲科技股報酬可望延續領先表現。

過去科技股投資焦點，市場多聚焦於美國科技龍頭，不過2022年生成式AI興起以來，全球對於AI關鍵硬體零組件的需求持續升溫，亞洲科技股躍升成為股市領頭羊，報酬表現更勝美國科技股。根據彭博統計，2022年10月以來，統計至2026年7月底，美國科技股累積漲幅147%，同期間亞洲科技股則上漲達到366%，相當於美國科技股報酬率的2.5倍。

展望亞洲科技股後市，瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平表示，目前市場共識，亞洲科技股今年每股獲利成長幅度可達220%-250%，遠高於美國科技股；同時，高成長表現下，亞洲科技股的本益比卻明顯低於美國科技股，評價相對更具投資吸引力，且隨著獲利成長延續，未來評價更有進一步上修空間。在成長、評價兩大利多因素支持下，亞洲科技股表現可望持續領先於美國科技股。

林元平表示，在此波AI科技發展中，亞洲科技股供應鏈上下延伸，從晶圓代工、記憶體、電源管理、散熱到高速傳輸串起AI發展，成為全球舉足輕重的AI產業鏈關鍵。目前AI發展仍在前中期階段，尚有巨大的的成長空間，未來隨AI應用進一步擴散，亞洲科技股長線成長可期。

林元平指出，亞洲科技股長線趨勢看好，但隨累積漲幅已多，今年市場震盪加劇，建議投資人透過定期定額方式參與，或是逢回布局，避免短期追高風險。

科技股 漲幅 美股

延伸閱讀

亞股以台韓中印為核心 以全面掌握內需消費與產業升級題材

海外定期定額 投資增溫

日股基金紅光滿面 瀚亞日本動力、野村日本領先等今年來漲逾三成

韓股基金外資回來了 三檔商品單周漲逾6.8%

相關新聞

傳超微殺進Google TPU！聯發科 ASIC 夢想行情遇強敵 失守月線

聯發科AI（2454）ASIC夢想行情遇上強敵！半導體巨頭超微（AMD）傳出搶進Google第10代張量處理器（TPU）開發，若消息屬實，將讓Google TPU競爭版圖再起變化，也讓市場開始擔心聯發科未來ASIC訂單面臨更大競爭壓力。消息衝擊下，聯發科（2454）20日股價盤中一度跌逾4%、失守月線，AI ASIC題材從「成長想像」進入「競爭檢驗」。

好會漲！世紀拉出第5根漲停 排隊買單超過3.9萬張

世紀*（5314）在8月14日除權，每仟股無償配發3,157.02936096股，除權以來天天漲停鎖死到終場，填權走勢強勁，20日早盤仍是跳空以漲停23.65元開出後鎖死，拉出第5根漲停，漲停及市價排隊買單超過3.9萬張。

新產上半年EPS 8.51元 中再保7.91元

新光產物、中央再保險公司昨（19）日通過2026年第2季財報，新產上半年稅後純益26.8億元，每股稅後純益（EPS）8.51元；中再保上半年稅後純益為63.2億元，不但創歷史同期新高，而且超過去年全年稅後純益29.3億元，EPS 7.91元，整體獲利表現出色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。