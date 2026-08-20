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好會漲！世紀拉出第5根漲停 排隊買單超過3.9萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

世紀*（5314）在8月14日除權，每仟股無償配發3,157.02936096股，除權以來天天漲停鎖死到終場，填權走勢強勁，20日早盤仍是跳空以漲停23.65元開出後鎖死，拉出第5根漲停，漲停及市價排隊買單超過3.9萬張。

世紀*第2季合併營收15.8億元，季增21.21%，年增153.67%，寫新高；營業利益 2.11億元，歸屬母公司稅後淨利0.83億元，每股純益（EPS） 0.29元。累計2026年上半年合併營收28.83億元，年增166.63%，創歷史新高；營業利益3.6億元，歸屬母公司稅後淨利1.91億元，EPS 為0.66元。

世紀*表示，近兩年集團營運規模快速擴張，透過策略併購、通路整合、品牌經營及數位導購等策略布局，營收呈現高速成長，若以公司股權分割前每股面額10元基準還原計算，2026年上半年EPS達13.2元。

世紀*表示，在無人載具與防衛系統的技術布局上，目前已成功打造涵蓋飛控、SDR 抗干擾通訊、邊緣 AI 辨識及低成本 EO/IR 雙光酬載等四大「核心大腦」技術，並建置全數採用「非紅供應鏈」的本土化產線。目前，已成功開發出包含 Venus、August、Mars，及航程達 600 公里的 ORIMO-M1 垂直起降固定翼等多層次機種矩陣；同時將群控與自主避碰技術延伸至水面無人船（USV），展現出極強的跨域技術延伸力與高附加價值模組變現潛能。

世紀*配發股票股利4.56億元，每仟股無償配發3,157.02936096股，8月14日除權，當天就以漲停板開出後鎖死到收盤，除權以來已連續飆出5根漲停，展現出強勁的填權走勢。

EPS 營收 漲停

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新產上半年EPS 8.51元 中再保7.91元

新光產物、中央再保險公司昨（19）日通過2026年第2季財報，新產上半年稅後純益26.8億元，每股稅後純益（EPS）8.51元；中再保上半年稅後純益為63.2億元，不但創歷史同期新高，而且超過去年全年稅後純益29.3億元，EPS 7.91元，整體獲利表現出色。

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