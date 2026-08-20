拋開HBM變局疑慮！海力士砸40兆天價庫藏股救市 南亞科、華邦電跟著衝

SK海力士祭出創韓國紀錄的40兆韓元庫藏股回購並全數註銷，激勵記憶體股迅速走出19日暴跌陰霾。20日韓股KOSPI開盤大漲逾3%，盤中漲幅更擴大至6%以上並觸發側車機制，SK海力士暴漲逾12%、三星電子漲逾8%；台股DRAM雙雄也同步強彈，南亞科（2408）一度大漲逾7%至523元，華邦電（2344）同步漲逾4%，帶動半數記憶體族群個股隨之彈升。

SK海力士19日宣布，將斥資40兆韓元買回2,407萬股普通股，執行期間自20日起至11月19日，完成後將全數註銷，創韓國上市公司史上最大規模庫藏股註銷案。公司認為股價遭到低估，此舉除提升股東報酬，也向市場釋放對AI長期需求與公司未來展望的信心。

國際記憶體股止跌反彈，也迅速傳導至台股。南亞科20日以498元開高後一路走強，盤中最高衝上523元、漲幅逾7%，重新站回5日線；華邦電最高觸及180.5元、漲逾4%，同樣收復5日線。DRAM雙雄合計貢獻大盤約50點漲點，並帶動旺宏（2337）、群聯（8299）、宇瞻（8271）、力積電（6770）等記憶體股同步走強。

不過，法人籌碼仍未全面翻多。力積電19日遭外資賣超48,520張，連3日累計賣超逾15.2萬張；華邦電也遭外資賣超4,641張、投信更賣超17,582張，南亞科則遭外資賣超13,747張。顯示今日反彈目前較偏向國際市場情緒修復與超跌反彈，後續外資是否重新回補，仍是觀察重點。

另一方面，美系外資最新報告仍看好記憶體價格，下半年DDR4、SLC NAND現貨及合約價格仍具雙位數、甚至50%以上漲價空間，並同步上修南亞科、華邦電、力積電獲利預估，顯示產業供需基本面尚未出現明顯反轉訊號。

值得注意的是，美商Cerebras推出無需HBM的CS-4運算平台，採SRAM取代HBM，引發市場對AI架構改變是否降低HBM需求的疑慮。不過，韓國部分大型券商仍認為AI帶動的記憶體供給短缺至少延續3年，記憶體景氣是否見頂，目前市場仍存在明顯多空分歧。