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聖暉逾600億在手訂單 以台灣地區及半導體產業占超過六成居冠
聖暉*（5536）19日受邀參加永豐金證券匯立分公司舉辦線上法人說明會，揭露截至今年6月底已訂未交的在手訂單金額超過600億元，相較2025年底成長27%，確立未來的營運正向成長。
聖暉*累計上半年合併營收249.84億元，年增28.4%。毛利率22.84%，年增4.15個百分點。稅後純益29.44億元，年增95.6%；每股稅後純益23.73元。包括合併營收、稅後純益及EPS營運表現均刷新同期新高紀錄。
聖暉*第2季合併營收133.81億元，季增15.3%，年增22.7%，創單季歷史新高。毛利率20.64%，季減4.74個百分點，年增1.38個百分點。稅後純益13.61億元，季減14.1%，年增57.9%；每股稅後純益10.97元。
聖暉*在手訂單的區域分布為：台灣68%、大陸21%、東南亞及其他地區11%。產業分布則為：半導體最高占 63%、電子組裝業11%、民生類9%、其他17%
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