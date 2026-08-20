聖暉逾600億在手訂單 以台灣地區及半導體產業占超過六成居冠

鋼鐵股紛紛站上季線，中鋼也在盤整過後走高，股價力拚戰回20元大關，市場開始出現「鋼鐵股築底」的討論聲音，而大成鋼(2027)、華新(1605)近期表現最為強勢。 這也讓市場開始往水泥股看，水泥股中，僅有台泥(1101)站上季線，亞泥(1102)、環泥(1104)卻仍在季線之下整理。如果鋼市真的正在復甦，那水泥股還會遠嗎？

2026-08-20 09:58