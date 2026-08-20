新產上半年EPS 8.51元 中再保7.91元

今年來已經有六檔多重資產基金發行，若加上已經核准通過的四檔，今年至少會有十檔新發行的多重資產基金。近期投信業基金布局逐漸從單一產業題材，擴大至跨產業、跨資產的長期結構性趨勢，包括AI與自動化、醫療科技、高齡照護、旅遊休閒及高端消費等，均成為熱門題材。

2026-08-20 00:46