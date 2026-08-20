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新產上半年EPS 8.51元 中再保7.91元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

新光產物、中央再保險公司昨（19）日通過2026年第2季財報，新產（2850）上半年稅後純益26.8億元，每股稅後純益（EPS）8.51元；中再保上半年稅後純益為63.2億元，不但創歷史同期新高，而且超過去年全年稅後純益29.3億元，EPS 7.91元，整體獲利表現出色。

中再保6月底每股淨值達32.86元，保留盈餘達166億元，PL（透過損益按公允價值衡量之金融資產）為94.4億元，OCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產）為27.68億元。

截至6月底，中再保總資產達654.2億元，總負債391.2億元，歸屬於母公司業主權益263億元。負債占資產比重約59.8％，股東權益占資產約40.2％。

中再保採取精兵制，目前員工約百餘人。

EPS 母公司 金融

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