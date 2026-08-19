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麗清雙軸策略 衝營運

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

麗清（3346）車用本業逐步改善，並積極布局人形機器人應用，打造集團中長期第二成長曲線。應用於智能機器人及機器狗的關節控制模組，預計第3季起小量出貨，有助累積新應用市場實績，並推進其他客戶專案。

麗清表示，未來將以車用LED車燈模組及控制器為基礎，結合機器人關節控制模組等新應用，透過「車用電子、AI機器人」雙軌策略，開拓營運成長空間。

麗清第2季營運逐季改善，主要受惠接單利潤優化策略逐步發酵，以及主要Tier 1車燈系統供應商客戶需求回穩。不過，受到墨西哥、泰國新廠建置費用影響，第2季本業獲利仍處調整階段。隨海外新產能預計下半年陸續開出並貢獻營收，後續營運及獲利表現可望逐步改善。

展望第3季，華域視覺、海拉及廣州小糸等主要Tier 1客戶，對LED車燈模組拉貨動能持續增溫，加上北美頭燈控制器出貨穩步回升，將帶動營收成長。隨主要客戶訂單能見度改善、新車款專案陸續量產，可望支撐下半年營運回溫。

汽車事業方面，特斯拉平價車款、小米SUV等新車款訂單，預計第3季起陸續量產。麗清同步推進墨西哥新廠建置，並取得韓系品牌北美車款訂單。

麗清 機器狗 人形機器人

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