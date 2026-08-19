新漢（8234）集團昨（19）日參加「台灣機器人與智慧自動化展」，旗下機器人子公司創博今年接單與出貨動能強勁，看好明年AI控制器營收占比將大幅跳升，加上美國聯邦傳播委員會（FCC）禁止陸製新型人形機器人與四足機器人銷美，新漢已接到美國客戶詢問，有望迎來轉單。

新漢近期營運擺脫先前客戶遞延拉貨陰霾，7月營收、獲利皆轉為正成長，對下半年到明年營運展望審慎樂觀。新漢並串聯工研院、仁寶、德國技術夥伴Synapticon、以及數十家國內外關鍵零組件夥伴，提出「RoboWIZ AI機器人開放平台」概念，參加「台灣機器人與智慧自動化展」，基於機器人五大關鍵架構，展出涵蓋人形、四足、雙臂等完整的AI機器人套件方案。

創博總經理沈倩怡指出，該公司上半年接單較去年同期大增80%、出貨成長30%，下半年成長動能持續強勁，主要動能來自兩大領域，首先是結合機器人大腦與小腦的AI控制器，其次是歐美市場需求強勁的功能安全控制器。