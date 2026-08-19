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富田無人機馬達第4季投產

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導

台北國際自動化工業大展登場，富田電機（4590）董事長張金鋒表示，富田積極拓展機器人與低空載具等新興應用領域，包括第二代機器狗關節動力模組、中小型無人機專用馬達，都將在第4季投產，預估下半年營運會比上半年好，也會優於去年同期。

富田此次參加台北國際自動化展，首度公開機器人手臂關節模組技術，以及自主研發機器狗實機。張金鋒指出，第一代機器狗關節動力模組已接單出貨，10月將推出第二代，已有半導體、系統整合廠洽談合作，主要用於廠房巡檢等用途。

在低空載具專用高效驅動馬達部分，富田除了美國客戶，近期也接獲歐洲無人機大廠大單，為此在苗栗銅鑼廠新增的一條中小型無人機專用馬達生產線，目前進入最後調校階段，預計第4季開始出貨。

張金鋒表示，該產線年產30萬顆動力馬達，已全數被上述歐洲大廠包下，初估每年可貢獻2億至3億元營收，富田的低空載具驅動馬達年產能，也將由目前的10萬顆一舉拉升至40萬顆。

富田上半年合併營收5.69億元，稅後純益1.13億元，每股稅後純益2.07元；展望下半年，預估會比上半年好，也會優於去年同期。

無人機 機器狗 載具

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