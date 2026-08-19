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中光電鎖定智慧物流

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

中光電（5371）集團昨（19）日在「台灣機器人與智慧自動化展」展示一系列智慧物流方案，旗下中光電智能物流並傳來捷報，在手專案能見度已延伸至三年後。

多項專案將陸續於2027、2028年落地；後續將聚焦半導體、化學品、AI供應鏈及第三方物流市場，擴大智慧搬運解決方案布局。

中光電智能物流看好智慧搬運市場，2026年上半年已確認導入半導體產業的智慧物流需求，較2025年同期成長約30%。

此次大展中，中光電智能物流並展示專為特徵場域物流打造的智慧搬運解決方案，透過完整模擬半導體化學品倉儲與第三方物流的實務情境，展現從自主搬運、智慧調度到高密度倉儲管理的完整能力，協助企業快速部署智慧倉儲，打造兼具效率、安全與彈性的物流營運模式。

中光電智能物流董事長許年輝表示，旗下結合自動導航與高空作業能力高揚程無人堆高機、後推式貨架搬運及AI視覺辨識等技術，已於今年被半導體封測大廠採用。

高揚程搬運最高可達約10公尺，搭配後推式貨架的高密度設計，整體倉儲空間利用率至少可提升約30%，目前已與多家業者洽談合作。

中光電智能物流並透過後推式及平推式貨架解決方案，提高化學品倉儲密度。

半導體 中光電 供應鏈

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