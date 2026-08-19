聽新聞
0:00 / 0:00
中光電鎖定智慧物流
中光電（5371）集團昨（19）日在「台灣機器人與智慧自動化展」展示一系列智慧物流方案，旗下中光電智能物流並傳來捷報，在手專案能見度已延伸至三年後。
多項專案將陸續於2027、2028年落地；後續將聚焦半導體、化學品、AI供應鏈及第三方物流市場，擴大智慧搬運解決方案布局。
中光電智能物流看好智慧搬運市場，2026年上半年已確認導入半導體產業的智慧物流需求，較2025年同期成長約30%。
此次大展中，中光電智能物流並展示專為特徵場域物流打造的智慧搬運解決方案，透過完整模擬半導體化學品倉儲與第三方物流的實務情境，展現從自主搬運、智慧調度到高密度倉儲管理的完整能力，協助企業快速部署智慧倉儲，打造兼具效率、安全與彈性的物流營運模式。
中光電智能物流董事長許年輝表示，旗下結合自動導航與高空作業能力高揚程無人堆高機、後推式貨架搬運及AI視覺辨識等技術，已於今年被半導體封測大廠採用。
高揚程搬運最高可達約10公尺，搭配後推式貨架的高密度設計，整體倉儲空間利用率至少可提升約30%，目前已與多家業者洽談合作。
中光電智能物流並透過後推式及平推式貨架解決方案，提高化學品倉儲密度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。