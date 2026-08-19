致伸強攻「自主配送」新應用

致伸（4915）積極推動智慧自動化技術走向商業應用。因應產業缺工，致伸昨（19）日表示，自主配送機器人商業化已與日韓客戶展開市場測試，預計2027年完成首批量產導入。

致伸昨日參加「台灣機器人與智慧自動化展」，以「Bring Intelligent Automation Experience to Life」為主題、「Edge AI Sensor Fusion」為核心，展示從AI感知、邊緣運算到智慧機器人的整合能力，協助全球客戶加速新一代智慧產品開發與量產導入。

致伸董事長潘永中表示，AI加速進入真實世界，多元感知與邊緣AI的深度融合，成為推動智慧機器人與自動化設備升級的重要驅動力。

他提到，致伸集團以台灣自主研發AI Sensor Fusion技術為基礎，掌握從感測模組、邊緣AI運算到系統整合的完整能力，並結合致伸在視覺、邊緣AI與迪芬尼在聲學技術上的優勢，發揮集團ODM+ 一站式整合能力，協助全球客戶加速產品創新與智慧應用落地。

致伸指出，集團以AI Sensor Fusion為核心能力，整合AI視覺、聲學與Edge AI運算等關鍵技術，並延伸至機器人整機設計、系統整合與量產製造，形成從感知、運算到系統應用的完整能力。

透過模組化與系統整合能力，致伸可依客戶需求提供單一感知模組、次系統或完整解決方案，協助客戶簡化供應鏈、縮短開發周期，並加速智慧機器人與自動化產品的商業化。

工業物流方面，致伸同步展示工廠遞送機器人（AMR）的整機設計與模組整合能力。AMR採模組化設計，透過可拆換式上層模組架構，可依不同工廠作業與物流任務快速配置與客製化。