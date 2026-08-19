所羅門AI視覺業績 噴發

所羅門（2359）在本屆「台灣機器人與智慧自動化展」大秀AI肌肉，董事長陳政隆透露，所羅門今年AI視覺與機器人相關業績將持續大爆發，估計將較去年增長七成，延續去年高成長態勢。

所羅門在本次大展秀出多項AI自動化技術，涵蓋AI實體智慧、AR智慧配線引導，以及新一代3D視覺相機等，展現AI在智慧製造與自主機器人領域的最新應用。

所羅門積極推動智動化業務，陳政隆提到，該公司過去是賣軟體，現在也提供模組與設備解決方案等，開拓多種商業模式。

他提到，目前AI視覺與機器人相關業績占所羅門政體營收比重已接近一成。客戶評估引進其實需要時間發酵，先買一台之後，確定運作順暢才會導入更多產品，可預期明年AI視覺與機器人相關方案發酵速度會更快。

所羅門這次展出重點之一為實體AI代理人平台，結合思考推理、主動感知及行動，展示AI如何從理解任務、自主搜尋目標、千里眼遠距辨識到完成後續工作的流程。所羅門強調，系統可先從較大範圍尋找目標，再依據取得的視覺線索，迅速自動調整觀察方式以取得更清楚的目標影像。

另外，系統也支援一次示教功能，可在數秒內快速導入新物件，大幅縮短新應用建置與部署時間。這不僅適用於人形機器人，也可部署於自主移動機器人（AMR）、無人機、機器狗及固定式IP攝影機等平台。所羅門另一項展出重點為AR智慧配線引導解決方案，鎖定AI伺服器、資料中心設備等高度仰賴人工的配線與接線作業。

所羅門指出，隨著AI伺服器配線日趨複雜，往往需高比率的人工作業時間，也容易發生錯漏，AR智慧配線引導系統可將每一步作業指示直接呈現在操作人員視野中，引導依序完成配線流程，協助提升效率、降低錯誤率。

所羅門並展示全新一代3D視覺相機，針對透明、反光及深色物件等傳統3D視覺較難處理的應用，提供三維量測與機器人作業能力。