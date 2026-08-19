上銀科技（2049）董事長卓文恒昨（19）日宣布，上銀繼同集團大銀微系統之後，也正積極布局矽光子共同封裝光學（CPO）設備所需關鍵零組件，目前正與數家大廠接觸中。這項宣示，也代表上銀集團全面切入CPO設備關鍵零組件領域。

據了解，大銀的大型高精度定位平台（Stage），今年4月開始出貨給矽光子檢測設備廠，另有兩家也在驗測中；上銀初期則鎖定CPO光耦合元件設備所需的微小型滾珠螺桿及小型單軸機器人，現已陸續送交廠商試樣中。

卓文恒也釋出景氣復甦的好消息，他指出，研磨級滾珠螺桿交期，最近又拉長為6個月，能見度看到明年第1季，甚至已經滿單，預估滾珠螺桿今年產出量可成長20%；線性滑軌交期也拉長為4到5個月，預估今年產出可成長10%至15%。

對此，上銀生產線全面加班趕工出貨，不但上半年新招募200名員工，下半年還有100至200人的需求；展望今年營運，預估下半年可優於上半年，全年營運目標年增雙位數百分比。

觀察主要市場景氣表現，卓文恒說，亞洲包括台灣、日本、中國大陸、韓國等設備需求成長，東南亞和印度市場不錯，美國市場也成長，歐洲相對持平。中國大陸主要由AI相關半導體、散熱、連接器、機櫃加工等設備應用帶動，電動車產業持穩。

面對市場傳動元件缺貨聲不斷，卓文恒明確表示，目前並無調漲產品售價的打算。

台灣機器人與智慧自動化展昨天登場，上銀此次參展，以「驅動實體AI時代」為核心主題，現場展示人預形機器人核心驅動元件，整合滾珠螺桿、行星式滾柱螺桿、諧波減速機、馬達、驅動器及控制系統等。

在人形機器人關鍵元件方面，卓文恒表示，目前除了已送樣試單的人形機器人手臂關節驅動模組之外，近期也開發人形機器人下肢用行星式滾柱螺桿，負重是滾珠螺桿的二至三倍，目前已做好量產準備。

至於與美國新創公司合作開發的物流機器，客戶近期提出升級版8軸物流機器人需求，由於設計改變，預計11月重新送樣，最快2027年進入小批量生產。