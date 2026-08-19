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目標價維持3,100元 美銀：台積電2027年資本支出上看850億美元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。美聯社
台積電。美聯社

美銀證券釋出報告指出，台積電（2330）具備強勁的技術領先優勢，2027年資本支出有望高出預期，上看850億美元，如果海外廠區在產能利用率與定價執行良好，將有助於緩和毛利率稀釋的壓力。美銀對台積電維持目標價3,100元及「買進」評等。

美銀指出，台積電董事會已核准 290 億美元的資本支出，用於先進前段與後段製程需求，使2026年前三季的預算年增率達99%。台積電整體預算結構持續傾向前段擴產，在先進後段封裝與特殊製程則是略微提升，這顯示台積電正處於產能急速擴張階段，用於廠房與無塵室建置的預算比重已下滑。

根據美銀對繪圖處理器（GPU）、特殊應用IC（ASIC）、x86/ARM 伺服器 CPU、網路交換器及既有行動系統單晶片（SoC）晶圓需求的估算，台積電資本支出有望達成2026年指引的中間值620億美元。

美銀指出，如果台積電資本撥款執行率能維持年增 40–45%的強勁走勢，則2027 年資本支出可能達800–850億美元，高於美銀預估的780億美元、市場共識預估的750億美元。

美銀表示，台積電資本支出明顯成長，2026–2028 年折舊費用年複合成長率可能達20%。不過，高效能運算（HPC）需求穩健，台積電憑藉技術領先，毛利率可望維持在接近70%。

美銀表示，台積電美國亞利桑那廠2026年第2季營收達450億元，季增17%、年增145%，占台積電總營收約4%。美銀估計亞利桑那廠扣除政府補助後的淨利率第2季回升至38%，相較2025年的負90%顯著好轉，仍低於公司平均的約50%。

台積電 資本支出 目標價 毛利率 美元

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