三商家購加速雙品牌整合

三商家購（2945）昨（19）日召開法說會，完成OK超商併購後，將持續推進美廉社、OK超商雙品牌整合，公司透露，OK超商新店型目前持續測試，第4季將啟動新一波門市改裝，資本支出也預期將明顯增加，同時導入電子價卡，提升門市營運效率。

三商家購目前旗下通路包括美廉社813家、心樸市集五家、Tomod's 14家、寵物好事10家，以及OK超商約370家。完成OK超商整合後，集團將進一步從既有「家門口」消費場景，延伸至消費者「回家路上」及「出門路上」，透過不同通路定位形成互補，擴大零售網絡效益。

其中，OK超商將成為後續整合重點之一。公司表示，OK超商新店型仍在測試階段，第4季預計會有新的門市改裝動作，並搭配電子價卡導入，預期將增加相關資本支出。

在服務項目上，OK超商也將聚焦具效益的業務，縮減虧損或發展性有限的項目，例如停止寄取件服務，將資源集中在更具營運效益的業務。另一方面，OK超商與美廉社之間也將進一步進行商品及服務互導，透過雙品牌的通路特性互補，提升整體營運效率。

商品策略方面，三商家購持續強化自有品牌及差異化商品。美廉社目前差異化商品占比約27.5%，其中包含心樸市集等自有品牌，以及自行進口商品，藉此降低與一般零售通路的商品重疊程度，同時提升商品組合的差異化與毛利空間。公司未來也將持續推動自辦進口、自有品牌及特色商品布局。