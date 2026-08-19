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009829明掛牌 可融資券

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（19）日表示，由大華銀投信募集發行的大華韓國KOSPI 50（009829）ETF，將於明（21）日掛牌上市，並得辦理資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF之標的指數為韓國交易所（KRX）編製之「KOSPI 50 指數」(KOSPI 50 Index)，以KOSPI 200指數（KOSPI 200 Index）為母體，經日均成交額及自由流通率篩選，再將總市值排名前50名的公司納入成分股，依照自由流通市值進行加權，並設有單一成分股上限，以調整並決定最終成分股權重配置。該指數為韓國的大型股代表性指數，旨在衡量韓國股票市場之整體表現。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達232檔（含被動式ETF 200檔及主動式ETF 32檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

華銀 證交所 韓國

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