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威致基本面佳 中長期樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

威致鋼鐵（2028）昨（19）日法說會，隨著外銷占比擴大，產品組合優化以及毛利提升，營運基本面表現亮眼，經營韌性增強，中長期展望樂觀。

目前國內鋼鐵需求仍處於調整、鋼價競爭激烈的環境，威致上半年營運呈現「量增、營收增、獲利增幅更大」格局，尤其稅後純益年增近七成，第2季獲利明顯優於第1季。

威致今年上半年鋼材總銷售量26萬餘公噸，較去年同期成長9%，主力產品鋼筋銷售23萬公噸、年增11%；棒鋼、年增2%。銷售量增加有效推升營收。上半年銷售金額47億元、年增4%，其中鋼筋銷售金額40億元、年增5%，占整體銷售86%，是最主要營收來源。

值得注意的是，威致今年積極拓展海外市場有成。上半年外銷量5.7萬公噸，較去年同期2.9萬公噸大增約九成，外銷占總銷量比重也由去年同期12%提高至22%；外銷產品主要為鋼筋。

基本面 鋼鐵 法說會

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