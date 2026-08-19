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聚和兩個利多 第3季營運看俏

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

聚和（6509）主力產品生物緩衝劑目前接單順暢，加上大陸常熟廠完成設備安全檢查，已如期復工，法人看好該公司第3季將有季增、年增的雙增營運表現。

法人指出，聚和以歐美藥廠為主的生物緩衝劑客戶近年來相關需求穩步成長，加上該公司的生物緩衝劑規格提升，銷售單價往上提高，挹注整體獲利表現。

惟觀察第2季變化，聚和因大陸常熟廠進行設備安全檢查影響，營運出現逆風。單季營收13.8億元，雖年增4.2%，但季減3.3%；單季稅後純益1.9億元，同時年增60%、季減18.8%。

步入第3季，該公司目前接單延續上半年順暢方向發展，雖油價走勢是營運一大變數，不過，因醫藥產業耐受度較一般石化業好，可望提價因應；其中，大陸常熟廠歷經近兩個月停產後，已於6月復工運作，對本季表現將有加持效益。

值得一提的是，該公司所生產的高純度電鍍添加劑，目前獲配方商下單、製成專利電鍍液，應用於精密電鍍及半導體先進封裝製程，有望成為明星產品。

另外，聚和斥資50億元的屏東科學園區新廠已於上半年動土。將分三期投資，第一期預計於2028第1季完工、年初投產，生物緩衝劑產能將增加2倍以上，目標將全球市佔率從目前的15至20% 推升至25%以上，全力挑戰全球生物緩衝劑製造霸主的地位，並為未來營運增添強勁的新成長動能。

營收 法人 歐美

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