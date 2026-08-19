中鋼：鋼市築底訊號浮現

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼市第3季進入庫存調節關鍵期。中鋼（2002）表示，國際鋼價跌勢收斂、接單逐步穩定，市場浮現「築底」訊號，市況雖未明顯轉強，但已沒有比第2季更差；面對下游降價、平盤兩派交鋒，第4季盤價將力求穩住國內鋼價，並兼顧出口競爭力。

中鋼昨（19）日與鋼線、鋼纜業者舉行產銷聯誼會。中鋼營業銷售處長陳柏翰指出，第3季鋼市面臨補庫動能降溫、庫存去化壓力，不同產品及客戶對景氣的感受仍有落差，終端需求也談不上熱絡；不過，從近期國際鋼價及中鋼接單表現觀察，市場正由弱勢震盪逐步轉向築底、穩定。

陳柏翰表示，美伊戰事發生後，市場一度擔憂供應鏈受阻，加上預期鋼價上漲，帶動買盤進場，第2季鋼市明顯好轉，中鋼接單也有不錯表現。然而，這波行情主要由戰爭、成本及供給面預期推動，並非終端需求全面復甦。

隨著部分產品完成補庫，加上市場庫存水位偏高，第3季需求自然進入調節階段，買盤力道也隨之減弱。不過，國際鋼價近期跌幅已縮小，支撐鋼價的供給面及成本條件也未出現根本性改變，顯示市場下檔空間逐步收斂，現階段不必過度悲觀。

陳柏翰指出，疫情及戰爭發生以來，全球經營環境已明顯改變，去全球化、地緣政治與貿易壁壘相互影響，鋼鐵市場波動程度遠高於過去。因此，不能只以短期鋼價漲跌判斷景氣，而應從短、中、長期觀察產業結構變化。

針對第4季盤價，鋼線、鋼纜業者意見分歧。主張平盤的業者認為，國際鋼價跌幅已經縮小，此時穩住價格有助終止市場觀望；若再度降價，反而可能讓客戶繼續等待下一波跌價，造成買氣延後，並使既有庫存產生損失。

另一派業者則認為，東南亞低價鋼材競爭依然激烈，台灣鋼價若未適度調整，下游產品將難以與海外同業競爭，出口接單也將持續承壓，因此希望中鋼在盤價上保留彈性。

中鋼 庫存 鋼價

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