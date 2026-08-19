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第一金證捐贈嘉縣復康巴士

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
嘉義縣社會局長張翠瑤（左四）、第一金證副總羅森和（右）代表完成復康巴士捐贈交車儀式。第一金證／提供
嘉義縣社會局長張翠瑤（左四）、第一金證副總羅森和（右）代表完成復康巴士捐贈交車儀式。第一金證／提供

為落實企業社會責任、回饋地方鄉親，第一金證券捐贈嘉義縣政府復康巴士一輛，日前由投資銀行事業群副總經理羅森和代表捐贈。第一金證券表示，此為公司第三年捐贈復康巴士，初衷是希望能拋磚引玉，讓社會更關注行動不便者外出障礙議題，打造有愛無礙社會。

對於行動不便者，近在咫尺也是遙遠的距離，仰賴復康巴士找回行動的便利，第一金證券了解他們的需求，因此希望盡一份心力，為需要幫助的人帶來實質的支持與改變、感受到更多關愛與溫暖，以更輕鬆地參與社區生活，實踐「沒有距離的關懷」願景。

嘉義縣社會局長張翠瑤表示，嘉義縣目前有13台復康巴士及100輛特約長照交通車，今年前七月服務已達1萬3,338趟次，顯示身心障礙朋友及行動不便者對交通接送的需求相當高。

嘉義縣政府感謝第一金證券支持社會福利工作，展現企業公益力量，盼未來持續透過公私協力，結合企業、民間團體及政府部門力量，提升無障礙交通服務品質，讓每一位有交通需求的鄉親都能安心出門、便利就醫、自在參與社會。

第一金證券指出，承襲第一金控（2892）「在地經營、在地關懷」的百年傳統，長期關注弱勢族群的需求，期許成為有公益DNA的企業。未來將繼續支持各項社會公益活動，與地方政府和社會各界攜手合作，共同創造更友善包容的社會環境。

金管會近年積極推動金融大回饋理念，希望金融業在獲利成長同時，也能擴大回饋給社會、客戶及員工，第一金證券近年來參與援助身心障礙、弱勢族群、復康巴士等公益活動，是回饋社會的具體落實。

第一金證券推出「投資也能改變世界」專案邁入第三年，廣邀全體客戶參與，以小投資集結成大力量，引導客戶一起行善，完成三部復康巴士捐贈計畫，未來持續推出新專案邀請客戶參與，實踐聯合國永續發展目標。

復康巴士 巴士 第一金

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