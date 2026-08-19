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美債價格下跌 債券ETF規模降

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

6月以來債券ETF規模下滑，櫃買中心副總李淑暖昨（19）日指出，5月底債券ETF規模有2.9兆元，6月以來規模減少，主要是美聯準會利率政策不確定，美債長債殖利率上升，較多投資人贖回，加上債券價格跌，導致債券ETF規模下降。

統計上櫃債券ETF截至8月17日止共100檔，總資產規模2.69兆元，其中有四檔主動式債券ETF，規模約104.46億元。債券ETF追募申報生效案件有七檔、七件，金額1,390億元。

櫃買中心昨日舉行例行記者會，李淑暖指出，永續發展債券今年來已發行30檔，金額914.8億元，其中綠色債券22檔，可持續發展債券四檔，社會責任債券四檔。

有五家已取得永續發展債券資格認可的發行人，包括兆豐商業銀行取得綠色債券資格認可額度新台幣15億元；渣打銀行、永豐商業銀行分別取得可持續發展債券資格認可額度3億美元、新台幣10億元；台灣大（3045）、高雄市政府分別取得社會責任債券資格認可額度新台幣10億元、80億元。有信心達成今年目標1,300億元。

為吸引國內外機構投資人投資櫃買市場，櫃買中心9月1日與永豐金證券合作，於國際半導體展前辦引資活動。

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