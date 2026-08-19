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兆豐證辦職涯營 與青年對談

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
兆豐證券舉辦第二屆「兆見未來｜職擊證券多重宇宙」活動，董事長陳佩君（中）、總經理吳明宗（左四）、兆豐期貨總經理黃世奎（右四）與參與學員合影留念。兆豐證券／提供
兆豐證券舉辦第二屆「兆見未來｜職擊證券多重宇宙」活動，董事長陳佩君（中）、總經理吳明宗（左四）、兆豐期貨總經理黃世奎（右四）與參與學員合影留念。兆豐證券／提供

為協助青年學子掌握金融產業發展趨勢、提早探索職涯方向，兆豐證券攜手子公司兆豐期貨舉辦第二屆「兆見未來｜職擊證券多重宇宙」大學生職涯探索活動。

今年首度以營隊形式辦理，內容結合證券實務、職涯對話及投資桌遊體驗，帶領學生深入認識證券業，了解不同職務發展路徑，探索金融職涯的多元可能，並特別安排「董總與談」，由兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君、兆豐證券總經理吳明宗親自與學生面對面交流，分享自身職涯歷程、管理經驗、對金融產業未來發展的觀察及對新世代人才的期待。

陳佩君表示，人才是企業永續發展的重要基石，兆豐證券重視人才培育及產學交流，持續搭建青年學子與金融產業接軌的平台。面對AI、數位科技快速發展及市場環境變化，紮實的專業能力是金融人才基礎，同時需具備跨領域整合能力及數位思維，善用科技及不同領域的知識，解讀及整合資訊。

另一方面，數位科技及社群媒體普及，加速訊息傳遞，也更凸顯人際溝通及互動的重要，如何清楚表達自己想法及理解他人觀點，並與不同專業的人才協作，將成為提升職場競爭力關鍵。

吳明宗強調，證券業職涯發展多元，從經紀、自營、承銷、期貨、金融商品、財富管理、永續發展等領域，需要不同專業背景及跨域人才投入，各類職務適合的人格特質也不同，如何規畫自己職涯，取決於對自己的了解。他鼓勵學生把握與業界交流機會，提早了解產業發展趨勢及不同職務內容，透過持續學習與實務累積，為未來職涯奠定良好基礎。

本次營隊融合專業實務、職涯對談及投資桌遊體驗，專業實務方面，涵蓋期權交易、投資研究及數位金融發展，其中期權交易及風控由兆豐期貨總經理黃世奎親自解析「期貨交易與風險控管」，帶領學生認識期貨交易重要觀念及風控的重要。

兆豐 職涯 青年

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