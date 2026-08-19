廣運2026年業績挑戰新高

廣運（6125）總經理柯智鈞昨（19）日於法說會表示，受惠於半導體產業及智慧製造需求大爆發，截至6月底累計新接已訂未交在手訂單金額達66.6億元，創歷史新高，看好2026年營收有望創新高。

柯智鈞表示，廣運營運主軸涵蓋智慧製造與智慧物流、半導體自動化、公共工程、AI產品，以及數位孿生五大領域。

其中，半導體自動化應用與公共工程已成為主要接單來源。廣運截至6月底在手訂單達66.6億元，上半年接單金額較去年同期成長約八成，看好下半年接單及營運仍有成長空間，今年營收可望創新高。

柯智鈞說明，廣運在手訂單當中，半導體的應用約占三成，公共工程約三至四成；智慧製造與智慧物流仍維持穩定需求。其中，半導體接單占比已由去年約占一成，提高至目前約三成，成長速度明顯加快。

他說，半導體業務是廣運下半年主要成長重點，並已由既有廠內物流，進一步延伸至OHT高架搬運、AMR及先進封裝相關搬運系統；以當前接單來看，半導體相關訂單較去年全年增三成，後續仍將持續擴大相關應用。

柯智鈞透露，廣運下半年仍有多項大型專案洽談中，實際營收認列時程仍取決於交貨及工程進度，但從目前訂單與接案狀況來看，半導體、智慧物流及公共工程均有案件推進，對後續營運維持正向看法。