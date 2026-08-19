美時學名藥准在日上市

美時（1795）昨（19）日宣布，自主開發的pomalidomide膠囊學名藥（原廠藥為POMALYST）已通過日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）審查，取得日本上市許可。

此次核准將進一步深化美時日本市場布局，pomalidomide也成為公司繼2023年lenalidomide學名藥後，第二項在日本取得上市許可的產品。美時將與Fuji Pharma Co., Ltd.合作推動產品在日本上市，成為當地首波推出的pomalidomide學名藥。pomalidomide適用於治療復發型或頑固型多發性骨髓瘤（relapsed or refractory multiple myeloma，RRMM），並提供多種劑量規格，滿足不同用藥需求。