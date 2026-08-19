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國統新案動工 挹注獲利

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國統（8936）隨著新工案如「豐原一場一、二期工程」、「烏日至南屯送水管工程」及子公司國洋「竹南頭份汙水下水道興建擴增工程」陸續於下半年動工，外界看好，公司營運及獲利將穩步成長。

國統受惠在手管材及工程訂單進度持續推進，上半年獲利4.63億元、年增逾15%，EPS1.87元。

國統表示，將以核心競爭力之管道工程豐富的實績，跨足電力管道工程，初步規劃投入「345kV興達至南科線電纜線路」，該工程預定線路長度近44公里，總經費預算達300億元，工法涵蓋明挖、潛鑽、推管、潛盾，國統公司在這方面實績為明挖196KM、推管32KM、潛盾6KM足以用過去工程經驗切入電力管道工程。

為強化公司競爭力，整合產業上下游，轉投資成立生產高密度聚乙烯（HDPE）管材之子公司國永泓公司，國統目前持股60%，HDPE管材應用範圍有火力發電廠冷卻與排水管、海水淡化廠取排水管、自來水管與用戶接管、汙水和下水道管、再生水管等，初期規劃四條生產線，尺寸由32公釐到1,200公釐，預計於2026年底完成布線投入量產，擴大公司的產業領域布局，提升營收動能。

展望未來，政府持續擴大重點科學園區開發，在水資源規劃以再生水、海淡水、水源調度等因應及園區內的汙水處理廠興建等水資源工程應運而生，預計將有竹科寶二擴建配水池工程、福田再生水、仁德再生水二期工程、新市再生水工程、南科沙崙園水資源工程、嘉義海淡廠、台南海淡廠二期工程、北高雄海淡等大型工程案將陸續開出，國統將積極參與，期能維持營收成長動能。

國統 頭份 豐原

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