元太拓展電子紙多元應用

元太科技（8069）持續拓展電子紙多元應用場景，近期更將電子紙導入宮廟光明燈座，協助廟方提升管理效率。

在台灣傳統信仰文化中，許多信眾會在農曆新年前後至宮廟點光明燈，祈求新的一年平安順遂。

隨著宮廟光明燈數量增加，傳統以紙卡姓名牌需要仰賴人工逐一製作、安裝及更換，增加管理所需的人力與時間。若採用一般發光式顯示器則需持續供電以維持畫面，在大量燈位及長時間顯示的使用情境下，用電及設備維護亦成為廟方重要考量。

此次電子紙生態圈進一步將應用拓展至傳統宗教場域，由元太科技提供電子紙面板，光明燈解決方案業者明典光明燈則結合多年宗教場域服務經驗，負責電子紙光明燈座設計、後台資訊管理系統及宮廟安裝導入服務，共同打造符合宮廟實際需求的數位光明燈解決方案。

元太科技總經理洪集茂表示，隨著數位化管理需求增加，透過電子紙低耗電、斷電仍可顯示等特性，搭配明典光明燈在宗教場域的實務經驗，協助宮廟提升管理效率。期待透過生態圈夥伴合作，讓電子紙走進更多在地場域，在延續傳統信仰文化同時，也為文化傳承拓展新的可能。

電子紙採用反射式顯示，不需背光或自發光方式持續維持畫面；當顯示內容完成更新後，即使不持續供電，仍可維持原有畫面，特別適合光明燈長時間顯示、低頻率更新的使用情境。同時，電子紙具備廣視角及如紙張般的閱讀特性，方便信眾從不同角度均能清楚辨識顯示資訊。