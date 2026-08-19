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TLC新藥臨床傳捷報

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

長效微脂體新藥公司TLC-KY（7924）昨（19）日宣布，旗下治療退化性膝關節炎的長效新藥 TLC599，於日本執行之藥物動力學（PK）試驗已完成最後一位受試者訪視，邁向全新里程碑。

TLC表示，上述成果標誌著TLC599成功拿到日本高齡化市場的「通行證」，更為將啟動的美日跨國三期臨床試驗以及日本一線藥廠授權合作奠定極其穩固的商業基礎。

TLC表示，日本醫界對關節炎藥物的安全性與軟骨保護力要求極高。TLC599為關節腔內施打的獨家長效劑型，目標以單次注射提供高達六個月的持續疼痛緩解，大幅減輕患者頻繁回診負擔。

既有臨床數據明確顯示，TLC599組出現軟骨流失的患者比例顯著低於安慰劑組，展現極具價值的軟骨保護潛力。這項關鍵差異化特質，讓TLC599在全球同類藥物中脫穎而出，直接切入日本與全球關節炎治療的最高需求核心。

日本 臨床

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