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安勤訂單看到明年第3季

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠安勤（3479）昨（19）日舉行法說會，安勤總經理張嘉哲對下半年營運審慎樂觀，在醫療、零售及半導體應用加持下，預期全年營收首度突破百億大關，再創新高。

且因訂單能見度已看到明年第3季，對於明年業績雙位數成長深具信心。

安勤今年上半年稅後純益2.85億元，年增27.3%，每股純益3.95元；今年7月營收9.57億元，月增8.3%、年增19.7%，續創新高。

從今年上半年營收地區別來看，美洲占44%為大宗，亞洲占26%、歐洲21%、台灣7%、其他2%；以應用別來看，醫療占比升至28%為大宗，其他（包含網通、交通、智慧大樓、能源、軍工航太等）占27%，零售、博弈比重均略降，兩者皆達17%，工控占比略升至11%。

展望後市，安勤預計，今年第3季營收有望季增雙位數，下半年業績可望較上半年雙位數成長，全年營收將首度突破百億大關。

下半年毛利率可望維持去年平均水準，甚至略高；且由於目前訂單能見度已看到明年第3季，對於2027年業績雙位數成長也深具信心。

安勤財務長徐崇恒表示，預估醫療業務下半年較上半年增長三成，除既有訂單外，安勤超音波應用在國際四大巨頭中又多找到一家國外大客戶，並從下半年正式出貨。

在零售業務方面，徐崇恒指出，有一家餐飲零售客戶本來是以58吋顯示屏為主，現在有較小顯示屏將繼續出貨，並從2026年下半年開始，成為支撐營運的另一隻腳；而博弈類下半年應會多一家亞洲區客戶，2026年全年預估不會衰退。

在新應用半導體方面，安勤將於第4季小量出貨，主攻美系客戶，而明年半導體業務將有較顯著貢獻；至於軍工應用，安勤預計今年下半年有機會正式量產，看好相關業務未來成長性。

營收 張嘉哲 半導體

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