宏達電（2498）昨（19）日宣布，推出全新AI專家團隊互動平台「VIVE圓桌（VIVE Roundtable）」，經前期測試超過80萬名使用者體驗之後，這次推出健康、科技與藝術三大主題圓桌，強攻AI商機。

宏達電表示，不同於一般生成式AI與使用者進行「一問一答」，該公司打造的平台可依據不同主題，由各具專長的AI專家組成團隊，與使用者展開即時互動討論，使用者可隨時追問、指定不同專家回應或引導話題方向，帶來「與AI專家團隊討論」的全新互動體驗。

宏達電指出，生成式AI正改變人們取得知識與做出判斷的方式，但當AI能愈來愈快地回答問題，下一個值得思考的是：我們真正需要的，是否只是單向的答案？生活中許多複雜議題往往沒有標準答案，也可能同時牽涉不同領域的知識與觀點，不同專業背景往往會帶來不同理解。

「VIVE圓桌」因此以「為你召開的專家圓桌」為核心概念，讓使用者提出一個問題，就像為自己召開一場專家論壇，在不同觀點的交流激盪中，把問題想得更完整、更深入。

宏達電董事長王雪紅表示，AI的價值不只是提供答案，更重要的是啟發人們思考，讓知識透過不同觀點的交流與激盪，帶領我們看見更多的可能。真實世界裡，許多複雜的問題本來就沒有唯一答案，每一次交流、每一個不同的觀點，都可能開啟新的問題，讓思考不斷延伸、理解更加深入。