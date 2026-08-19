宏齊雙引擎 催動營運

LED封裝廠宏齊（6168）加速推進利基型市場布局，車用功率元件與無人機測距模組雙引擎逐步成形。公司看好，受惠感測元件與顯示屏看板出貨增溫，有助於毛利率走揚，明年起車用與無人機新產品放量貢獻，挹注營運新動能。

宏齊指出，下半年消費性產品動能穩健，特別是應用於穿戴式裝置與傳感器的感測元件出貨顯著增溫，加上全台唯一自家生產的COB顯示屏看板需求持穩，帶動營運逐步走強。整體毛利率隨著產品結構調整與高毛利產品比重提升，年底毛利率有機會超越現有水準。

在新應用拓展方面，宏齊鎖定車用功率元件及無人機等高階利基市場。公司表示，車用功率元件涵蓋25伏至685伏規格，部分產品亦延伸至AI伺服器應用，產線均已就緒，且全數進入客戶端驗證階段，預計明年第2季起貢獻營收。

針對無人機布局，宏齊表示，測距模組受惠非紅供應鏈採購趨勢，現已小量出貨，預期明年起訂單與出貨量將同步擴大。由於該領域多屬客製化專門設計且進入門檻高，隨著台灣客戶認證完備，成為推升工業級產品占比的重要動能。

宏齊指出，公司與主要供應商維持長期合作，整體原物料短缺風險可控，惟PCB缺料及黃金等金屬原料價格維持向上趨勢，影響恐延續至明年。針對原料成本上揚，公司內部除藉由彈性排程降低人力成本外，局部產品亦已適度向客戶端轉嫁價格，客戶普遍具備轉嫁共識，有助減緩原物料波動帶來的衝擊。

宏齊強調，公司將持續深化複合封裝技術，擴大AI顯示器與車載等高毛利應用，優化中長期獲利體質。