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聯亞7月EPS 達2.07元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

光通訊磊晶股王聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益2.11億元，年增503%，每股純益2.07元。

聯亞今年以來股價震盪幅度相當大，4月中旬一度攻上3,305元天價，隨後一度腰斬至1,435元，接著在8月初開始展開大反攻，日前盤中一度重返3,000元大關，旋即在區間來回盤整，昨日下跌245元，收2,680元。

聯亞7月營收5.01億元，創單月新高，月增19.2%，年增176.5%；前七月營收26.26億元，年增120.9%。

聯亞日前曾於法說會指出，旗下產能供不應求，有必要擴大資本支出，同時，為確保磷化銦基板料源，已與日商簽訂為期五年的供貨長約，有助公司未來財務與業務發展。

聯亞預期，本季業績季增率可望達二成以上，明年產能將擴增為今年的2.5倍，成長無虞。

聯亞 EPS 光通訊

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