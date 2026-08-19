晶技積極擴產 2027年產能增一成

晶技（3042）董事長林萬興昨（19）日於法說會表示，石英元件需求強勁，為全力滿足客戶需求，並且積極搶攻市場商機，晶技近年陸續啟動擴產計畫，今年資本支出逾10億元，與去年大致相當，估明年總產能將較今年增加一成。

據悉，晶技今年資本支出約三分之二將用於台灣平鎮廠，主要聚焦在前段製程，藉此擴充高頻石英元件產能，鎖定AI資料中心、光通訊與高階振盪器等應用；海外部分，則將剩餘資金配置在印尼泗水、大陸寧波與重慶等生產據點的產線優化。

目前晶技大量生產的品項仍集中寧波、重慶等地，高頻、小型化石英元件前段製程則在台灣，印尼扮演第三地生產角色，藉此「四地生產網」形成全球供應鏈配置，瞄準AI光通訊市場。

林萬興指出，中長期目標是全球每一個生產據點都必須能生產全面性的產品，避免地緣政治帶來的風險。