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晶技AI業務大爆發 打入十大光通訊模組鏈

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
晶技董事長林萬興。聯合報系資料照
晶技董事長林萬興。聯合報系資料照

石英元件大廠晶技（3042）AI相關業務大爆發，打入前十大光通訊模組廠供應鏈，董事長林萬興昨（19）日於法說會預告，先前兩波漲價對營運帶來的正面效益下半年開始發酵，隨著AI對石英元件需求大增，晶技今年AI相關營收占比可望較去年翻倍。

林萬興強調，晶技AI相關業務比重持續擴大之際，由於AI應用單價高，有助提升獲利能力，晶技不僅下半年營運將優於上半年，毛利率也會持續上揚，「業績持續增長是可以期待的」。

AI、低軌衛星、光通訊模組、智慧汽車等新興應用崛起，帶動石英元件需求不僅量增，且規格也全面升級，晶技在技術與產能雙重優勢下，已在各種應用中躍居主要供應商。其中，全球前十大光通訊模組均為晶技的客戶，業務動能強勁。

此外，晶技最早在今年3月底開出漲價第一槍，並於第2季調漲約5%至10%，原先市場以為漲勢已到此為止，但6月底時，晶技又再度致函給客戶，告知第3季起將再次調整產品價格，且漲幅比上次更高，讓外界關心第4季是否再度調漲。

對此，林萬興表示，公司無法評論未來的價格問題，而之前漲價是因為原物料持續上漲，不得不進行價格調整；至於公司毛利率走升主因則是來自產品結構優化，高毛利率的AI營收去年占比僅11%，今年上半年已來到16%，預估年底前有機會擴大至二成，較去年倍增。

針對用於AI資料中心的石英元件發展，晶技總經理郭雅屏表示，目前晶技在光通訊模組的石英元件市占率已超過二成，同時也在積極布局未來1.6T、3.2T市場商機，預料今年底至明年初，1.6T市場有望逐步成長。

林萬興預期，下半年是產業傳統旺季，公司也有策略性備料，加上產品結構優化，估計營運動能將比上半年更好，獲利表現也會成長，明年在新產能陸續開出後，營運表現有信心維持不錯的水準。

晶技 模組廠 光通訊

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