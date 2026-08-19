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達欣工法說會／AI高需求、建廠商機夯 廠房工程占比75%再拉高
達欣工程（2535）19日在法說會中表示，看好未來五年AI高需求，廠房興建需求高，達欣工將積極擴大科技廠房工程，因此廠房工程占營運比重會從目前75%再向上提高，營運、獲利能見度表現會更值得期待。
目前達欣工在手工程訂單達998億元，其中未完工工程餘額達393億元，又以廠房工程272億元最多、占比約近七成，其次為商辦58億元、住宅40億元，比重個達15%、10%。
達欣工2029年至2031年將有興建中三大新案完工挹注，包括北士科案「達欣文萃」，預計2029年第3季完工；「濱河帝景」預計2030年第2季完工；「達欣文和苑」預計2031年第3季完工交屋，將為2029年至2031年達欣工營運注入新動能。
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