達欣工法說會／AI高需求、建廠商機夯 廠房工程占比75%再拉高

半導體檢測量測設備廠倍利科受惠AI帶動先進封裝擴產，營運持續升溫。董事長林坤禧今（19）日在法說會指出，先進封裝已成為AI發展下的「硬需求」，隨GPU、HBM等高價晶片堆疊，檢測從過去抽檢逐步提高至逐站檢查，加上產能持續擴充，形成雙重設備需求。他強調，隨主要大廠下半年擴充先進封測產能，倍利科出貨給晶圓廠和封測廠占比下半年將由封測廠急拉占比，估計將由上半年的7：3，朝5:5推進。且在訂單動能續增下，下半年營運延續成長，營收朝「月月高」方向前進。

2026-08-19 18:19