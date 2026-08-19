聽新聞
0:00 / 0:00
達欣工法說會／經濟規模擴大、產品組合優化 第2季獲利翻倍跳
達欣工程（2535）19日在法說會中表示，今年上半年在廠房工程貢獻，加上新建案「達欣東匯」入帳下，推升上半年營收達134.18億元、年增22.3%，稅後純益達16.43億元、年增1.4倍，獲利直逼去年全年高水準，每股純益達6.32元。
其中第2季營收雖僅62.59億元、年減1.7%，但單季稅後純益達8.94億元，較去年同期4.08億元倍增，年增率高達1.19倍，每股純益達3.44元、優於去年同期1.57元。
達欣工指出，第2季獲利能力提升，主因產品組合優化、加上工程接單之經濟規模擴大，以及認列金融資產評價利益，且AI客戶信賴下，不僅預收工程款充沛、合約負債創新高，顯示達欣工在科技廠辦市場競爭力持續提升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。