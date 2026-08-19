台驊控股法說會／顏益財看旺海空散 「三好」事件＋結構雙行情撐運價

台驊控股（2636）19日舉行法說會，總經理顏益財看好貨櫃、航空及散裝三大運輸市場，今年市況均有不錯表現。他表示，全球海、空運市場已從單一事件行情轉為「事件型＋結構型」的雙行情，地緣政治、氣候變遷等因素持續干擾全球運輸供應鏈，搭配需求回溫，市場維持高波動，也為運價帶來支撐。

顏益財表示，貨櫃航運第3季基本面「沒有問題」，目前市場需求強勁，加上有效運力受到限制，運價仍有支撐，行情可望延續至10月；第4季即使進入貨櫃輪的傳統淡季，市場還是有望續好。除非紅海、中東地緣政治、港口塞港及氣候等各項危機同步解除，但以目前情勢來看，今年內要全面解決的機率不高，因此今年航運市況仍可維持偏多格局。

他指出，航運業只要遇到天災、人禍，往往就是多頭行情啟動時刻。目前中東地緣政治風險升高，紅海危機未解，荷莫茲海峽又面臨封鎖風險，加上美以伊衝突升溫，使全球海運市場陷入「雙線危機」，紅海航線復航仍遙遙無期；另一方面，貨量逐步回溫，供需兩端因素交互作用，讓航運市場進入高波動格局。

從6、7月市場狀況來看，顏益財估計，受到船期延誤等因素影響，約有170萬TEU運力暫時「消失」，相當於全球貨櫃運力約5%，規模約等同於HMM與陽明海運兩家船公司的運力合計。

此外，巴拿馬運河缺水、歐洲內河水位偏低，加上歐洲罷工、港口塞港等問題，也造成船期延誤、貨櫃滯留及空櫃無法及時回流。他估計，目前約有240萬TEU貨櫃受到塞港、堵港影響，等同於市場少掉約一家長榮海運規模的運能，進一步推升全球有效運力緊張程度。

顏益財指出，這些供給缺口成為近期運價指數持續走揚的重要原因。雖然全球貨櫃船名目運力仍在增加，但受到塞港、繞航、船期延誤等因素影響，實際可使用的有效運力明顯減少，使市場更容易出現運價上漲。

空運市場今年表現會比貨櫃輪更旺。顏益財表示，目前中國大陸空運市場運力受到多重因素影響，包括俄烏戰爭使部分航空公司無法飛越俄羅斯共和國領空，航線繞飛增加飛行時間、壓縮有效運能；此外，美中關係緊張，也使中國大陸往美國的航班大幅調整，進一步造成航空貨運供給收縮。

他指出，中國大陸三大航空公司去年均處於虧損狀態，反而讓台灣航空公司取得更多轉機貨機會，許多原本經由中國大陸轉運的貨物轉向台灣，帶動台灣航空貨運市場表現。顏益財認為，華航、長榮航空今年明顯受惠，形成「人、貨雙收」局面。

至於散裝市場，顏益財也持正向看法，認為全球大宗商品運輸需求仍有支撐，搭配船舶供給及地緣政治等因素，散裝市場今年也有不錯表現。

展望後市，顏益財認為，今年全球貨櫃船供給仍高於需求，因此若要形成大行情，必須仰賴「事件型」與「結構型」因素同時發酵。其中，地緣政治是目前最重要的變數，包括中東局勢、美以伊衝突及紅海航線風險，都可能引發新一波航運供應鏈干擾。

他進一步指出，氣候變遷也是不可忽視的結構性因素，極端氣候容易造成河川、運河水位異常，進而影響船舶通行及內陸運輸。近期巴拿馬運河缺水、歐洲內河水位問題，就是典型案例。整體而言，顏益財對今年海、空運及散裝市場維持正向看法，認為多重事件與結構性因素交織下，運輸市場仍有望維持高檔震盪。