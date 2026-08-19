倍利科法說會／第2季EPS 5.18元創高 上半年賺逾一個股本

半導體檢量測設備廠倍利科19日召開法說會，第2季營收7.35億元，季增7%、年增68%；毛利率維持約59%，營業淨利率及稅前淨利率分別為38%、40%，每股稅後純益（EPS）5.18元，改寫單季歷史新高。

累計上半年營收約14億元，EPS達10.12元，同步創下歷史新高。回頭看2024年上半年，倍利科營收僅約1.3億元，當時仍處於虧損，如今營收規模已成長超過十倍，獲利也跨過一個股本，營運明顯進入另一個階段。

倍利科指出，從目前營收及接單狀況來看，應收帳款、存貨與合約負債均較第1季上升，後續成長空間仍值得期待。客戶結構也開始出現變化，過去預期的外溢效應已反映在營收上，封測代工（OSAT）客戶貢獻逐步提高，未來與晶圓代工客戶朝各占五成發展可以期待。

倍利科持續擴大研發投資，上半年研發費用已由2024年同期的7,000多萬元，增加至1.5億多元，主要鎖定面板級封裝（PLP）、矽光子及3D檢量測。公司表示，研發支出九成以上為人員薪資與獎金，對優秀研發人才不設員額限制，同時也將AI導入程式開發、除錯、機構及光學設計，提高研發效率並控制成本。

獲利率方面，倍利科坦言，客戶持續要求提高設備產出量，確實可能對機台需求及價格帶來壓力。不過，目前公司切入的先進封裝檢測環節尚未出現主要競爭對手，同業進展也相對緩慢，產品價格仍維持穩定，公司目標將稅前淨利率維持在38%至40%。