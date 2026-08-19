快訊

創始團隊控心血被「整碗端走」損失600萬 詹姆士發聲反擊

NVIDIA股價有望再飆55% 美銀分析師揭潛在利多：目前價位很便宜

三總移植中心遭搜索約談7人…外界憂涉器官類移植弊案 院方急發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

倍利科法說會／第2季EPS 5.18元創高 上半年賺逾一個股本

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
倍利科技董事長林坤禧。記者李珣瑛／攝影
倍利科技董事長林坤禧。記者李珣瑛／攝影

半導體檢量測設備廠倍利科19日召開法說會，第2季營收7.35億元，季增7%、年增68%；毛利率維持約59%，營業淨利率及稅前淨利率分別為38%、40%，每股稅後純益（EPS）5.18元，改寫單季歷史新高。

累計上半年營收約14億元，EPS達10.12元，同步創下歷史新高。回頭看2024年上半年，倍利科營收僅約1.3億元，當時仍處於虧損，如今營收規模已成長超過十倍，獲利也跨過一個股本，營運明顯進入另一個階段。

倍利科指出，從目前營收及接單狀況來看，應收帳款、存貨與合約負債均較第1季上升，後續成長空間仍值得期待。客戶結構也開始出現變化，過去預期的外溢效應已反映在營收上，封測代工（OSAT）客戶貢獻逐步提高，未來與晶圓代工客戶朝各占五成發展可以期待。

倍利科持續擴大研發投資，上半年研發費用已由2024年同期的7,000多萬元，增加至1.5億多元，主要鎖定面板級封裝（PLP）、矽光子及3D檢量測。公司表示，研發支出九成以上為人員薪資與獎金，對優秀研發人才不設員額限制，同時也將AI導入程式開發、除錯、機構及光學設計，提高研發效率並控制成本。

獲利率方面，倍利科坦言，客戶持續要求提高設備產出量，確實可能對機台需求及價格帶來壓力。不過，目前公司切入的先進封裝檢測環節尚未出現主要競爭對手，同業進展也相對緩慢，產品價格仍維持穩定，公司目標將稅前淨利率維持在38%至40%。

法說會 EPS 毛利率 營收

延伸閱讀

友鋮股價逆勢走強 打入 Volvo 供應鏈迎高毛利商機

禾伸堂獲利／自結7月淨利月增近12% EPS 1.39元、年增逾2倍

先進製程及AI資料中心需求升溫 乾瞻上半年每股純益繳2.96元佳績

聯詠本季業績可望續揚 盤中漲逾半根停板

相關新聞

倍利科PLP、CPO檢測設備加速驗證 董事長林坤禧：下半年營收拚月月高

半導體檢測量測設備廠倍利科受惠AI帶動先進封裝擴產，營運持續升溫。董事長林坤禧今（19）日在法說會指出，先進封裝已成為AI發展下的「硬需求」，隨GPU、HBM等高價晶片堆疊，檢測從過去抽檢逐步提高至逐站檢查，加上產能持續擴充，形成雙重設備需求。他強調，隨主要大廠下半年擴充先進封測產能，倍利科出貨給晶圓廠和封測廠占比下半年將由封測廠急拉占比，估計將由上半年的7：3，朝5:5推進。且在訂單動能續增下，下半年營運延續成長，營收朝「月月高」方向前進。

台驊控股法說會／顏益財看旺海空散 「三好」事件＋結構雙行情撐運價

台驊控股（2636）19日舉行法說會，總經理顏益財看好貨櫃、航空及散裝三大運輸市場，今年市況均有不錯表現。他表示，全球海、空運市場已從單一事件行情轉為「事件型＋結構型」的雙行情，地緣政治、氣候變遷等因素持續干擾全球運輸供應鏈，搭配需求回溫，市場維持高波動，也為運價帶來支撐。

倍利科法說會／PLP檢測由二擴至四項 董座林坤禧：先進封裝是硬需求

倍利科（7822）持續擴大面板級封裝（PLP）檢測布局。總經理黃建中19日於法說會表示，相較公司過去在CoWoS主要取得兩項檢測產品，此次在PLP一舉切入四項檢測需求，產品涵蓋範圍明顯擴大，因此對後續先進封裝檢測需求保持樂觀看法。

倍利科法說會／第2季EPS 5.18元創高 上半年賺逾一個股本

半導體檢量測設備廠倍利科19日召開法說會，第2季營收7.35億元，季增7%、年增68%；毛利率維持約59%，營業淨利率及稅前淨利率分別為38%、40%，每股稅後純益（EPS）5.18元，改寫單季歷史新高。

南寶法說會／全年營收獲利挑戰新高 折疊螢幕光學透明膠取得技術突破

南寶（4766）19日舉行線上法人說明會，由董事長暨執行長黃映霖主持。展望全年營運表現，南寶表示，由於上半年本業獲利已創下新高，加上處分彰化廠房等資產，挹注業外利益，全年獲利可望再挑戰新高。

瀚宇博2000張庫藏股執行完畢 均價70.74元

PCB大廠瀚宇博（5469）今日公告2000張庫藏股執行完畢，均價70.74元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。