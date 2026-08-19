台驊控股法說會／事件與氣候因素影響運力 海運運價居高不下

台驊控股（2636）19日舉行法說會，總經理顏益財表示，全球航運市場受到天災、人禍及地緣政治等多重因素衝擊，貨櫃輪有效供給持續吃緊，運價因此走高，市場已從單一事件行情轉為「事件型＋結構型」的雙行情。

顏益財看好第3季航運市場需求強勁，運價下不來，行情有望延續至10月；即使進入第4季，市場也不至於崩盤，除非全球危機全面解除，但今年來看機率不高。

顏益財指出，航運業只要遇到天災、人禍，往往就是多頭行情啟動的時刻，目前中東地緣政治風險升高，紅海危機未解，荷莫茲海峽又面臨封鎖風險，加上美以伊衝突升溫，使全球海運市場陷入「雙線危機」，紅海航線復航遙遙無期；另一方面，貨量逐步回溫，供需兩端因素交互作用，讓航運市場進入高波動格局。

他表示，近期航運市場受到巴拿馬運河、歐洲內河缺水，以及歐洲罷工、港口塞港等因素影響，不僅船舶航行受限，也造成船期延誤、貨櫃滯留及空櫃無法及時回流，進一步壓縮全球有效運力。

從6、7月市場狀況來看，顏益財估計，受到船期延誤等因素影響，約有170萬TEU運力暫時「消失」，相當於全球貨櫃運力約5%，規模約等同於韓國HMM與陽明海運（2609）兩家船公司運力合計。

此外，塞港、天候等因素也造成大量貨櫃滯留港口，部分空櫃無法及時回流，進一步推升供給緊張程度。他估計，目前約有240萬TEU貨櫃受到堵港、塞港影響，等同於市場少掉約一家長榮海運（2603）規模的運能。

顏益財形容，這兩大供給缺口等於讓全球貨櫃市場一次少掉相當於全球前十大船公司的部分運能，成為近期運價指數持續走揚的重要原因。當有效運力大幅縮減，即使名目上的船舶供給仍在，實際可用運能已明顯下降，市場因此更容易出現運價急漲。

展望後市，顏益財認為，今年全球貨櫃船供給仍高於需求，因此若要形成大行情，必須仰賴「事件型」與「結構型」因素同時發酵。其中，地緣政治是目前最重要的變數，包括中東局勢、美以伊衝突及紅海航線風險，都可能引發新一波航運供應鏈干擾。