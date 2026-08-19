南寶法說會／全年營收獲利挑戰新高 折疊螢幕光學透明膠取得技術突破

南寶（4766）19日舉行線上法人說明會，由董事長暨執行長黃映霖主持。展望全年營運表現，南寶表示，由於上半年本業獲利已創下新高，加上處分彰化廠房等資產，挹注業外利益，全年獲利可望再挑戰新高。

黃映霖也表示，南寶投入開發折疊式手機螢幕用光學透明膠（Foldable OCA），已取得關鍵技術突破，並開始小量出貨。他指出，南寶已躋身全球少數成功開發折疊螢幕用光學透明膠的供應商，該產品具備高耐彎折性及高黏著彈性，能有效降低反覆彎折造成的耗損，提升螢幕穩定性與使用壽命。

在半導體相關應用方面，南寶與新應材、信紘科合資成立新寶紘科技，攻半導體封裝用UV解黏膠帶，並由南寶提供接著劑。黃映霖指出，目前相關產品占營收比重約1%-2%，隨著客戶認證、開發與測試需求持續推進，今年營收將可望逐步提升。

至於主要產品營運展望，黃映霖指出，鞋材接著劑目前消費需求仍較平緩，然在產品價格隨成本逐步調整、積極爭取更多訂單份額，以及去年低基期效應的帶動下，今年可望回歸成長。南寶將持續優化產品結構與強化市場地位，透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術，努力爭取新訂單，目前進展順利。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，但在產品價格隨成本調整效應逐步發揮，加上持續開發新產品與應用的助益下，預期今年持續成長。南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，在當地需求升溫與團隊持續深耕下，市占率持續提升；加上受惠於澳幣升值的正面效應，今年營收可望持續成長。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI 基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期帶動業務持續成長。

稅後純益8.77億元，年增58.4%，每股純益（EPS）7.27元，寫歷史單季新高；上半年稅後純益16.67億元，EPS 13.82元，年增29.9%，亦創歷史同期新高。

南寶今年股東會後推選黃映霖為新任董事長，順利完成交棒。針對公司新成長策略及營運目標，黃映霖表示，南寶是成立超過60年的企業，具備完整的團隊接班計劃。將穩健延續既定的長期藍圖，同時帶領團隊積極擁抱與應對產業變化。迎向AI浪潮，公司將善用既有核心優勢，加速推動電子與半導體等高毛利新應用的研發，並持續精進營運與資本效率，穩步邁向長期 ROE 達 20% 的目標，為全體股東創造最大價值。